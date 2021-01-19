Умер тележурналист Игорь Выхухолев, бывший ведущий программы «Время»

Умер российский тележурналист Игорь Выхухолев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Выхухолеву.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ему было 66 лет.

Выхухолев закончил Институт стран Азии и Африки, после чего работал в Агентстве печати «Новости». Затем он был корреспондентом Гостелерадио в Японии.

С 1992-го по 1996 год Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время». До 2005 года он вел информационную программу «Новости». В 2006 году Выхухолев перешел с Первого канала на ВГТРК.