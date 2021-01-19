В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

Провинция Цзилинь оказалась новым эпицентором заражения коронавирусом в Китае. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, перадает «Интерфакс».

За сутки в стране выявили 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 43 — в Цзилине, в то время как за воскресенье минувшей недели в провинции зафиксировали 30 заболеваний. Смертельных исходов врачи не зарегистрировали.

До этого наибольшее количество новых случаев коронавируса было в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших.

На прошлой неделе на северо-востоке Китая власти города Тяньцзиня изъяли партию мороженого, после того как в 4836 ящиках нашли коронавирус. 935 коробок успели попасть в местные торговые точки, из них 65 были проданы.