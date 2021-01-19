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Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели своих кошек. Все из‑за бесшумного двигателя Tesla

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:42

Джейми Линн Спирс, младшая сестра поп-певицы Бритни Спирс, обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в гибели своих кошек. Об этом сообщил таблоид TMZ.

По словам девушки, кошки не слышат бесшумно работающего двигателя Tesla, из‑за чего оказываются под колесами электрокара. Сестра певицы не приводит подробностей, но утверждает, что происшествия завершались трагично.

В связи с этим она попросила довести информацию о гибели кошек до Илона Маска.

«Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla — это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить», — заявила она.

Девушка признает, что часть вины лежит на самом водителе, однако, учитывая многократные печальные случаи, считает необходимым «повысить громкость» издаваемых электрокаром звуков.

Недовольство девушки совпало с введением в США нового правила дорожного движения, касающегося электромобилей. Теперь такие машины обязаны подавать сигналы при движении со скоростью менее 30 километров в час.

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