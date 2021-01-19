В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1123 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Свердловской областях, в Красноярском крае, Вологодской и Челябинской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 612 800. За последние сутки вылечились 23 262 человека, за все время — 3 002 026. За сутки умерли 586 пациентов, за все время — 66 623.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 95,5 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,5 млн).