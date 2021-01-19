В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1123 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Свердловской областях, в Красноярском крае, Вологодской и Челябинской областях.