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Weezer анонсировали выход нового альбома «OK Human»

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:39

Калифорнийская рок-группа Weezer анонсировала выход своего нового, четырнадцатого альбома. Релиз запланирован на 29 января.

Пластинка получила название «OK Human». Впервые о ее записи группа сообщила еще в 2019 году, когда назвала дату выхода альбома «Van Weezer». Последний изначально должен был выйти в мае 2020 года, однако релиз отложили на год из‑за пандемии коронавируса.

Фронтмен Weezer Риверс Куомо описал «OK Human» как «фортепианную оркестровую пластинку с великолепными мелодиями и крайне эксцентричной лирикой». Первый сингл с альбома «All My Favorite Songs» появится на стриминговых площадках в этот четверг, 21 января.

Следующий релиз группы — хард-роковый альбом «Van Weezer» — намечен на 7 мая. На сегодняшний день Weezer поделились тремя синглами с этой пластинки: «The End of the Game», «Hero» и «Beginning of the End». Судя по ним, на «Van Weezer» попадут идеальные песни для рок-радиостанций, стадионов и фестивалей.

В марте прошлого года Weezer выпустили пиксельную видеоигру The End of the Game, тесно связанную с их одноименным синглом. Игра получилась настолько сложная, что ее практически невозможно пройти.

Последний альбом Weezer — «The Black Album» — вышел в марте 2019 года. Послушать его можно здесь.

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