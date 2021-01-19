Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии с 26 января

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому граждане стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии смогут беспрепятственно въезжать в США с 26 января. Документ опубликован на сайте Белого дома.

На прошлой неделе Глава центров по контролю и профилактике заболеваний подписал приказ, который обязывает практически всех прибывающих в США представить отрицательный тест на коронавирус, напоминает Reuters. Мера будет касаться пассажиров международных авиалиний, в том числе граждан США, до того как в силу не вступит указ Трампа.

При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19, сказано в документе.

Действующий американский президент подписал указ за день до инаугурации Джо Байдена. Официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки заявила, что новая администрация намерена отменить постановление Трампа. По ее словам, Байден рассчитывает ужесточить санитарные меры касательно заграничных поездок, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

«В связи с обострением пандемии и появлением более заразных штаммов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки», — написала Псаки.

Инаугурация 46-го президента пройдет в столице США в среду, 20 января. На это время в Вашингтоне будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Он продлится с 11 по 24 января.