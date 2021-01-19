РБК: полицейского в Самаре заподозрили в «сливе» данных о перелетах возможных отравителей Навального

Следственный комитет по Самарской области начал проверку полицейского Кирилла Чупрова. Его подозревают в передаче данных о перелетах сотрудников ФСБ, которые упоминаются в расследовании об отравлении Алексея Навального, сообщает РБК.

Официально информацию о расследовании не подтверждали. В Самарском районе суде рассказали журналистам, что Чупров находится под домашним арестом с 29 декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении начальника дежурной части этого отдела тоже проводится проверка. В расследовании принимают участие сотрудники ФСБ.

У следователей есть подозрения, что полицейский передал сведения о перелетах предполагаемых сотрудников ФСБ, которые упоминаются в журналистском расследовании об отравлении Алексея Навального. В отделе полиции подтвердили, что Чупров — их сотрудник, но отказались от дальнейших комментариев. Изданию не удалось связаться с его адвокатом.

В середине декабря Bellingcat вместе с Фондом борьбы с коррупцией и другими СМИ опубликовал данные о восьми предполагаемых отравителях Алексея Навального — журналисты назвали восьмерых сотрудников ФСБ.

Авторы расследования перечислили имена всех сотрудников, участвовавших в операции, и их псевдонимы: Станислав Макшаков, Олег Таякин (Тарасов), Алексей Александров (Фролов), Иван Осипов (Спиридонов), Константин Кудрявцев (Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (Степанов), Владимир Паняев.

Спустя неделю после этого Навальный выпустил видео о том, как он звонит одному из них — Константину Кудрявцеву. Тот косвенно подтвердил свое участие в покушении на жизнь оппозиционера.