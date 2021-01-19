Прокуратура запросила 25 лет колонии для срочника Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев

В Чите на заседании 2-го Восточного окружного военного суда сторона обвинения запросила 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор также поддержал гражданские иски о компенсации вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн рублей.

Сам Шамсутдинов не признал заявленные гражданские иски, а также отказался от участия в прениях и последнего слова. Его защита попросила суд учесть, что подсудимый ранее признал вину и раскаялся в содеянном.

Оглашение приговора назначено на 21 января.

В конце декабря суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Этого требовала прокуратура.

В октябре 2019 года в воинской части поселка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Еще два человека получили ранения. Солдата обвиняют по в убийстве двух или более лиц.

Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной. В Минобороны признали, что у солдата был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в части. По этому делу обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов, который издевался над Шамсутдиновым, получил два года условно.