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Павел Дуров сообщил, что в Telegram заблокировали сотни сообщений с призывами к насилию в США

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Администраторы Telegram заблокировали сотни сообщений с призывами к насилию в США. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

По его словам, с начала января команда Telegram стала получать все больше сообщений о публичной активности в мессенджере, связанной с США. Модераторы «продолжают обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляют контент, прямо подстрекающий к насилию», отметил он.

Дуров подчеркнул, что Telegram «приветствует мирные дебаты и протесты», но всегда выступал против призывов к насилию — это запрещено правилами платформы. В завершение он также поблагодарил пользователей, сообщивших о противоправном контенте.

Накануне стало известно, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала иск к Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Там убеждены, что в мессенджере распространяет антисемитский, расистский и неонацистский контент. Павел Дуров напрямую не прокомментировал этот иск.

После штурма Капитолия в США аккаунты Трампа заблокировали многие соцсети, в том числе Facebook, YouTube и Twitter, обвинив президента в подстрекательстве к насилию. И если первые две сделали это на время, то последняя — навсегда.

Соцсеть Parler, в которой сторонники Трампа общались друг с другом и распространяли дезинформацию о фальсификации результатов голосования, удалили из App Store и Google Play. На этом фоне Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Предполагается, что туда устремились союзники действующего президента.

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