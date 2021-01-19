В Алжире и Марокко выпал снег. В некоторых регионах даже появились сугробы

В Алжире и Марокко этой зимой выпало неожиданно много снега. Он появился не только в горах, но и в Сахаре, сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство Algeria Press Servise.

Снежный покров заметили в окрестностях марокканской деревушки Мерзуга на юго-востоке страны. Там метелью припорошило песчаный массив Эрг-Шебби. Снег обнаружили также среди барханов и оазисов Алжира.