В Алжире и Марокко выпал снег. В некоторых регионах даже появились сугробы

В Алжире и Марокко этой зимой выпало неожиданно много снега. Он появился не только в горах, но и в Сахаре, сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство Algeria Press Servise.
Снежный покров заметили в окрестностях марокканской деревушки Мерзуга на юго-востоке страны. Там метелью припорошило песчаный массив Эрг-Шебби. Снег обнаружили также среди барханов и оазисов Алжира.
Преимущественно метели прошли в северных провинциях, где из‑за снега даже возникли проблемы с дорожным движением. В некоторых регионах африканских стран образовались сугробы, а озера замерзли.