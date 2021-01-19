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Джорджа Смит запустила радиошоу о музыке на BBC Sounds

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:50

Британская певица Джорджа Смит запустила шоу о музыке под названием «Tearjerker» на радиостанции BBC Sounds. Об этом сообщил NME.

Первые два эпизода программы вышли в эфир в субботу, 16 января. В них Смит представила «струнную музыку, которая просто захватывает вас», включая сочинения Кано, Лауры Мвулы и Шаде, и сборник своих любимых фортепианных пьес.

Подбирая композиции для шоу, певица стремилась создать для слушателей ощущение безопасности и успокоения. Выбранные треки, по словам Смит, переносят ее саму «в новые, более комфортные места».

Летом Джорджа Смит выпустила два клипа, посвященные движению Black Lives Matter. В первом она перепела песню St. Germain «Rose Rouge», а во втором высказала свой собственный взгляд на проблему прав темнокожих.

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