Джорджа Смит запустила радиошоу о музыке на BBC Sounds

Первые два эпизода программы вышли в эфир в субботу, 16 января. В них Смит представила «струнную музыку, которая просто захватывает вас», включая сочинения Кано, Лауры Мвулы и Шаде, и сборник своих любимых фортепианных пьес.

Британская певица Джорджа Смит запустила шоу о музыке под названием «Tearjerker» на радиостанции BBC Sounds. Об этом сообщил NME.

Подбирая композиции для шоу, певица стремилась создать для слушателей ощущение безопасности и успокоения. Выбранные треки, по словам Смит, переносят ее саму «в новые, более комфортные места».

Летом Джорджа Смит выпустила два клипа, посвященные движению Black Lives Matter. В первом она перепела песню St. Germain «Rose Rouge», а во втором высказала свой собственный взгляд на проблему прав темнокожих.