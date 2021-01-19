В 2020 году удовлетворенность россиян жизнью вернулась на уровень 2013 года

В 2020 году доля россиян, довольных своей жизнью, выросла до уровня 2013 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

Социологи выяснили, что полностью или в основном довольны своей жизнью 83% взрослых россиян — это существенно больше, чем годом ранее. В 2019 году об удовлетворенности жизнью заявляли только 77%.

По мнению специалистов, на благополучие жителей России повлиял рост зарплат и пенсий, затянувшиеся весенние каникулы и массовый переход на дистанционный режим работы из‑за пандемии.

Впрочем, молодые люди не так высоко оценили свою жизнь. Граждане в возрасте до 30 лет менее довольны жизнью существенно меньше, чем их сверстники семь лет назад. На молодежь повлиял рост безработицы.

Россияне из предпенсионной возрастной группы (50-60 лет) тоже не так удовлетворены жизнью, как в 2013 году. Кроме того, небольшое снижение показателей зафиксировали среди наиболее богатых респондентов — в 2020 году у них пострадал бизнес.

Самыми счастливыми оказались наиболее бедные участники исследования — те, кому с трудом хватает денег на продовольствие. Также больше радоваться жизни за семь лет стали пожилые люди — они стали лучше жить за счет повышения пенсий.