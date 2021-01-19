Скейтбордист и звезда TikTok Натан Аподака выступит на инаугурации Джо Байдена

Спортсмена пригласили поучаствовать в торжественной церемонии после того, как его видео под трек Fleetwood Mac «Dreams» стало вирусным в соцсетях. По информации источников, Аподака уже снял в Айдахо-Фоллз ролик для виртуального парада по случаю инаугурации.

Скейтбордист и звезда TikTok Натан Аподака выступит на инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом сообщил TMZ.

«По предположениям команды Байдена, кадры, скорее всего, будут включать самого Доггфейса (Doggface — ник Аподаки, Прим. ред.), его скейтборд и эту маленькую, почти забытую эмоцию под названием счастье», — отметил CoS.

Ранее Леди Гага заявила о своем участии в инаугурации Байдена — певица исполнит на церемонии гимн страны. Также на мероприятии появятся Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Джастин Тимберлейк.