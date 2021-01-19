Египетские археологи сообщили о 54 найденных древних саркофагах

Египетские археологи нашли 54 древних саркофага, а также множество других артефактов в некрополе Саккара к югу от Каира. Об этом сообщили Reuters и Sky News со ссылкой на ученых.
Уникальные объекты, некоторым из которых более 3 тыс. лет, были обнаружены в погребальном храме царицы Нейт недалеко от пирамиды фараона Тети. Они относятся к периоду Нового Царства. Археологическую миссию воглавлял Захи Хавасс.
Среди находок, помимо саркофагов, были древние игры, статуи, маски, игрушки и папирус из Книги мертвых — собрания текстов, которое должно было помочь умершему в подземном мире. «Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства», — считает Хавасс.
Reuters считает, что обнаружение новых артефактов может быть связано с сокращением числа туристов в Египте во время пандемии. По мнению агентства, чиновники стремятся с помощью археологических находок привлечь внимание путешественников.