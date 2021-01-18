Мэтт Дэймон снимется в четвертом «Торе». В предыдущем фильме у актера было только камео

Американский актер Мэтт Дэймон снимется в четвертой части франшизы «Тор». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Дэймон недавно прилетел в Австралию, где и пройдут съемки фильма «Тор: Любовь и гром». В какой роли актер появится в картине, пока неизвестно. В третьей части «Тора» Дэймон исполнил камео — он сыграл актера, который изображал Локи в театральной постановке.

«Тот факт, что голливудская суперзвезда Мэтт Дэймон примкнул к нашим артистам на съемках такого крупного фильма в Новом Южном Уэльсе, — большая победа, которая поможет создать тысячи рабочих мест для жителей Австралии», — отметил Моррисон.

Помимо Дэймона, в новом «Торе» появятся Натали Портман, Кристиан Бэйл, Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Крис Пратт и Джейми Александер. Фильм снимет режиссер «Кролика Джоджо» Тайка Ватити. Лента выйдет 6 мая 2022 года.