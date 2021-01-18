«Рокетбанк» объявил о своем окончательном закрытии

К концу года «Рокетбанк» окончательно закроется. Об этом говорится на официальной странице банка в «ВКонтакте». С марта руководство банка обслуживало только самозанятых клиентов, закрывало программу лояльности финтех-сервиса, повышало тарифы и сокращало штат, чтобы клиенты ушли в другие организации.

«Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего», — говорится в официальном заявлении банка.

В банке до сих пор числится более 43 тысяч активных счетов. Владельцам необходимо закрыть их до 1 апреля, иначе счета перенесут на баланс Qiwi банка, сообщает TJ. Qiwi, в свою очередь, оставляет приоритет на работе с самозанятыми и планирует повысить удобство Qiwi-кошельков для этого направления.

Два с половиной года назад «Рокетбанк» перешел под полный контроль Qiwi. Однако проект стал убыточным, только за первый квартал 2020 года компания потеряла 660 млн рублей. В марте того же года Qiwi объявила о прекращении работы «Рокетбанка», потому что не нашла нового покупателя.