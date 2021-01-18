Диснейленд в Париже отложил открытие до апреля 2021 года

Парижский парк развлечений Диснейленд перенес открытие на два месяца из‑за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Диснейленд в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее. Если условия позволят, мы откроем Диснейленд 2 апреля 2021 года», — сообщили в парке.

Расположенные на территории комплекса гостиницы также не возобновят работу раньше апреля. По словам представителей парка, отели постепенно начнут открываться уже после восстановления деятельности Диснейленда.

Самый известный в Европе парк развлечений повторно закрылся в конце октября из‑за введенного во Франции локдауна, связанного со второй волной пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что калифорнийский Диснейленд превратят в центр вакцинации от коронавируса. Компании Disney из‑за пандемии придется уволить около 32 тыс. своих сотрудников.