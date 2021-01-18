Бывший альпинист Лай Чи-вай взобрался на небоскреб Гонконга в инвалидной коляске

Лай Чи-вай, прикованный к инвалидной коляске, потратил больше 10 часов на подъем на небоскреб в Гонконге. Экс-альпинист практически покорил здание высотой в 300 метров, чтобы собрать деньги на благотворительность. По информации Reuters, все средства пойдут на поддержку людей с травмами позвоночника.

С помощью веревки Лай преодолел 250 метров в высоту, однако дальше подниматься было опасно. За время, что альпинист был в воздухе, удалось собрать больше пяти миллионов гонконгских долларов (49 млн рублей) на благотворительность.

«Я был очень напуган. Поднимаясь на гору, я могу держаться за камни или небольшие дыры, но со стеклом все, на что я действительно могу положиться, — это веревка, которую я вешаю», — поделился Лай.

Лай Чи-вай четырехкратный чемпион Азии по скалолазанию. В 2011 году он попал в серьезную аварию и остался полностью парализован ниже пояса. Однако Лай не прекратил восхождения и, приспособившись к системе веревок, пять лет назад покорил гору высотой 495 метров. Так он хочет показать, что люди с травмами спинного мозга не нуждаются в жалости и имеют большие возможности.