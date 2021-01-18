«СБПЧ», Little Big и «Пасош»: ИМИ озвучил спикеров своей музыкальной конференции

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) поделился предварительным списком участников онлайн-конференции, которая пройдет 6 февраля.

Среди них — Леван Горозия, Недры, Wildways, Кирилл Иванов и Евгения Борзых («СБПЧ»), Петар Мартич («Пасош», лейбл «Домашняя работа»), Арсений Морозов (Sonic Death и «Арсений Креститель»), менеджер группы Little Big Денис Глазин, сооснователь клуба Mutabor и промогруппы Arma17 Наташа Абель, трэп-критик Даня Порнорэп, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик, руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов и другие.

Мероприятие будет посвящено настоящему и будущему музыкальной индустрии. Профессионалы поделятся опытом продвижения, расскажут о популярности и сохранении творческой свободы, а также проведут несколько потоков дискуссий и паблик-токов.