В Москве обнаружили серую утку и осоеда. Они считались исчезнувшими в городе

Пресс-служба Департамента Мосприроды рассказала о 40 видах редких птиц и 10 видах млекопитающих, найденных в парках столицы. Из них серая утка и осоед вовсе считались исчезнувшими в черте города, остальные занесены в Красную книгу Москвы.

В 2020 году специалисты Мосприроды провели порядка 315 акций, направленных на поиск представителей животного и растительного мира. В их числе учет водоплавающих «Серая шейка», «Утиная перепись» и учет птиц EuroBirdwatch.

За год на территории Москвы экологи обнаружили таких птиц, как широконоску, чирка-свистунка, канюка, чибиса, среднего пестрого дятла, вальдшнепа, лысуху. Среди редких млекопитающих оказались горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница.

Пресс-центр Департамента связывает возвращение редких животных в столицу с регулярным проведением программ по исследованию, восстановлению и развитию экосистемы Москвы. Кроме того, проводились биотехнические мероприятия, направленные на создание условий существования редких видов животных и растений».

В прошлом месяце москвичи активно находили и публиковали в соцсетях фото и видео лис на улицах, а СМИ даже назвали это «нашествием». Животных замечали у метро «Бауманская», рядом с Ленинским проспектом, в районах Строгино, Фили, Тропарево, Раменки и Вешняки.