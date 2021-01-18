Майкл Каплан рассказал, как записывался потерянный саундтрек для «Космической одиссеи» Кубрика

Лейбл Wave Theory Records опубликовал песню «2001: A Garden of Personal Mirrors», которая должна была стать саундтреком к фильму «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Продюсер Майкл Каплан рассказал The Guardian, что песня очень понравилась режиссеру, но в ней не было потенциального хита, поэтому в картину она так и не попала.
Во время съемок в 1968 году режиссер заказал трек у Каплана, а исполнила его певица Наоми Гарднер. Однако в финальный монтаж композиция не попала, и потребовалось больше 50 лет, чтобы публика ее услышала. 77-летний Майкл Каплан не ожидал, что эфирное время его трека все-таки настанет.
«Целью стало запечатлеть различные впечатления, которые „Космическая одиссея“ вызвала у публики и СМИ, разные уровни интерпретации и оценок, от гипнотических визуальных эффектов до метафизического освещения, — рассказал продюсер. — Мы также хотели вызвать любопытство у той аудитории, которая еще не посмотрела ленту, превратившуюся в культурный феномен».
«2001 год: Космическая одиссея» вышла в 1968 году, но признание критиков и зрителей получила не сразу (картина даже не была номинирована на «Оскар» за лучший фильм). Лишь со временем произведение стало культовым и одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. В 2018-м, к 50-летию картины, «Афиша Daily» нашла 12 неочевидных фактов о ней.