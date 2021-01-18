Майкл Каплан рассказал, как записывался потерянный саундтрек для «Космической одиссеи» Кубрика

Лейбл Wave Theory Records опубликовал песню «2001: A Garden of Personal Mirrors», которая должна была стать саундтреком к фильму «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Продюсер Майкл Каплан рассказал The Guardian, что песня очень понравилась режиссеру, но в ней не было потенциального хита, поэтому в картину она так и не попала.

Во время съемок в 1968 году режиссер заказал трек у Каплана, а исполнила его певица Наоми Гарднер. Однако в финальный монтаж композиция не попала, и потребовалось больше 50 лет, чтобы публика ее услышала. 77-летний Майкл Каплан не ожидал, что эфирное время его трека все-таки настанет.