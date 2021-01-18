Парижскую биржу впервые возглавит женщина

Д'Амарзит займет пост генерального директора Euronext Paris 15 марта. Собрание акционеров биржи и французский регулятор теперь должны одобрить решение о ее назначении.

Смена руководства проводится после начала расширения Euronext — в 2019 году ей стала принадлежать Биржа Осло. Сейчас организация ведет переговоры о покупке Итальянской биржи.

Euronext образовалась в 2000 году после объединения Парижской, Амстердамской и Брюссельской бирж. Сейчас у нее открыты филиалы в Дублине и Лиссабоне.