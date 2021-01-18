В продолжении «Секса в большом городе» Саманту Джонс заменят две новые героини

В новых сериях «Секса в большом городе» появятся две новые героини вместо Саманты Джонс, роль которой исполнила Ким Кэтролл. Об этом сообщает Daily Mail.

Шарлотте, Кэрри и Миранде составят компанию «сильная, влиятельная афроамериканка» и девушка азиатского происхождения. Продюсеры хотят сделать шоу «таким же расово разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк». Авторы планируют таким образом привлечь к шоу внимание новых зрителей.

«Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин», — заявил собеседник издания.

Продолжение «Секса в большом городе» на прошлой неделе анонсировал стриминговый сервис HBO Max. Мини-сериал под названием «And Just Like That…» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят. Почему Ким Кэтролл отказалась участвовать в проекте, не раскрывается.