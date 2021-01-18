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Посмотрите, как пианист Мартин Кольштедт играет в заснеженном лесу трек со своего последнего альбома

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:25

На ютьюб-канале немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта появилось лайв-видео, где музыкант исполняет одну из своих композиций на снежной просеке.

В клипе Кольштедт играет пьесу «ZIN», которая вошла в последний альбом композитора «FLUR». Ролик снят одним кадром подругой пианиста Леной Табеа Маттиас на айфон в зимнем лесу немецкого Веймара.

Вот что сам музыкант рассказывает об этом видео:

«Вам, наверное, знакомы моменты, когда в голову приходит какая‑то идея, которая сначала кажется фантастической, но потом, после небольшого размышления, вы от нее отказываетесь по той или иной причине?.. Вот в случае со съемкой этого видео я просто не позволил себе „размышлять“ и, полностью отдавшись порыву, погрузил в машину свою старую и потрепанную фисгармонию и отправился со своей приятельницей Леной на поиски подходящего места в заснеженной глубинке.

Интересная штука, которую я заметил в ходе съемки этого цикла видео для нового альбома „FLUR“, — оказалось, что я могу отойти от всех привычных концепций и форм, просто войти в поток и позволить вещам случаться… Спонтанно, с одного дубля, снимать видео и записывать звук — и получать удовольствие от этой несовершенности и искренности, которую можно запечатлеть только так.

В подобных историях бывают накладки с инструментом и оборудованием, но это только добавляет шарма и подлинности видео — те качества, которые приобрели для меня новую ценность в этом проекте. Это то, как это было раньше и, как мне кажется, должно быть — без больших съемочных групп, гигантских бюджетов и нескончаемого количества дублей… Просто правильная атмосфера в нужное время в нужном месте».

«FLUR» вышел в ноябре прошлого года. В нем композитор успешно продолжает исследовать интровертскую инструментальную музыку для больших площадок. Презентация альбома в Москве должна пройти 19 мая в рамках проекта Sound Up на площадке «Зарядье».

«„FLUR“ — это одновременно и начало новой эры, и возвращение к истокам, к тому, что важно сейчас и было важно всегда. На этом альбоме вы услышите фортепианные пьесы, сочиненные и записанные мной дома. Это музыка, освобожденная от какого‑либо влияния извне, музыка, в основе которой лишь интуиция», — комментировал он релиз.

Мартин Кольштедт принадлежит к волне музыкантов, которые ищут спасение от агрессии современного мира в гармонизирующих импровизационных пьесах для рояля. Работы пианиста получили международное признание и способствовали интересу широкой публики к его живым выступлениям.

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