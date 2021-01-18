Посмотрите, как пианист Мартин Кольштедт играет в заснеженном лесу трек со своего последнего альбома

Вот что сам музыкант рассказывает об этом видео:

«Вам, наверное, знакомы моменты, когда в голову приходит какая‑то идея, которая сначала кажется фантастической, но потом, после небольшого размышления, вы от нее отказываетесь по той или иной причине?.. Вот в случае со съемкой этого видео я просто не позволил себе „размышлять“ и, полностью отдавшись порыву, погрузил в машину свою старую и потрепанную фисгармонию и отправился со своей приятельницей Леной на поиски подходящего места в заснеженной глубинке.

Интересная штука, которую я заметил в ходе съемки этого цикла видео для нового альбома „FLUR“, — оказалось, что я могу отойти от всех привычных концепций и форм, просто войти в поток и позволить вещам случаться… Спонтанно, с одного дубля, снимать видео и записывать звук — и получать удовольствие от этой несовершенности и искренности, которую можно запечатлеть только так.

В подобных историях бывают накладки с инструментом и оборудованием, но это только добавляет шарма и подлинности видео — те качества, которые приобрели для меня новую ценность в этом проекте. Это то, как это было раньше и, как мне кажется, должно быть — без больших съемочных групп, гигантских бюджетов и нескончаемого количества дублей… Просто правильная атмосфера в нужное время в нужном месте».