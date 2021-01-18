Пандемия привела к обрушению российского рынка моды на 25%

Коронавирус стал причиной нового серьезного экономического упадка в России. Наибольший убыток от кризиса пришелся на индустрию моды. Объем российского фешен-рынка сократился с 2,36 трлн до 1,71 трлн рублей, пишет «Коммерсант». По прогнозам Fashion Consulting Group, на восстановление уйдет около пяти лет.

Сниженный товарооборот в первые месяцы карантина был связан с отсутствием онлайн-платформ. Несколько месяцев бутики простаивали, однако введение продаж через интернет и многочисленные скидки позволили сохранить часть прибыли. За последний год продажи по сети увеличились на 11%, что составило примерно 245,2 млрд рублей. По прогнозам этого года, цифра может достигнуть 335 млрд рублей.

Офлайн-магазины, наоборот, активно закрываются. Количество бутиков женской одежды в городах-миллионниках сократилось на 2%, детской — почти на 5%. В сумме обанкротилось около 20 тыс. точек.

Снизились и поставки из‑за границы, а Россия пока не готова к локализации производства одежды. В первую очередь это связано с неспособностью легкой промышленности бороться с зарубежными конкурентами.

Рынок моды не единственный потерпел убытки и банкротства за период пандемии. По прогнозу Банка России, снижение ВВП по всей стране за год составит 4–6%. «Это тоже весьма глубокий экономический спад, но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису», — сказала глава ЦБ.