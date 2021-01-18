Калифорниец три месяца скрывался от пандемии в аэропорту, притворившись сотрудником

Калифорниец Адитья Сингх три месяца жил в аэропорту Чикаго, боясь возвращаться домой из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC Chicago.

Сингх жил с октября в закрытой зоне и притворялся работником воздушной гавани, питаясь едой, которой с ним делились пассажиры. 16 января мужчину задержали сотрудники службы безопасности, которые попросили его предъявить документы. Сингх показал им бейдж, о пропаже которого еще осенью заявил один из местных работников.

Калифорнийца обвинили в совершении проникновения на территорию ограниченного доступа в аэропорту и мелком воровстве. Суд разрешил ему выйти на свободу под залог в 1000 долларов. Кроме того, ему запретили снова появляться в аэропорту Чикаго.

Адвокат рассказала, что 36-летний мужчина живет в пригороде Лос-Анджелеса. У него степень магистра в сфере гостиничного бизнеса, но сейчас он безработный. Ранее у него никогда не было проблем с законом.

Год назад бездомный мужчина отсудил более 100 тыс. рублей у московской сети фитнес-клубов Paris Life, в одном из центров которой он оставался ночевать. После того как ему заблокировали клиентскую карту, он заявил о пропаже личных вещей.