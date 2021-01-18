В Карачаево-Черкесии сошла снежная лавина. Под завалом могут находиться до 12 человек

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассы в районе Домбая в Карачаево-Черкесии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, под завалом могут находиться от 4 до 12 человек.

«Под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе», — сказал собеседник агентства, добавив, что сход лавины «мог быть принудительным».

Источник «Интерфакса» отметил, что сейчас ведется обследование снежных завалов и поиск людей. По информации издания, под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могли оказаться до 20 человек.

В МЧС России сказали, что предварительно от схода лавины пострадали четыре человека.