Dr. Dre выписали из больницы после лечения аневризмы

Американского рэпера и продюсера Андре Ромелла Янга, более известного под псевдонимом Dr. Dre, выписали из больницы, где он находился на лечении после аневризмы сосудов головного мозга. Об этом сообщает CNN.

«Он дома и идет на поправку», — передает телеканал слова представителя музыканта Питера Патерно.

55-летний музыкант был госпитализирован в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в начале января. Сам Янг после госпитализации заверил, что у него все в порядке. «У меня все отлично, и моя медицинская бригада оказывает отличную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой», — писал он.