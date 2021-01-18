ЛеБрон Джеймс поделился первым тизером фильма «Космический джем-2»

Видео длится всего пару секунд, и в нем показано, как Джеймс и Багз Банни наблюдают за тем, как один из персонажей взлетает вверх над баскетбольной площадкой. Спортсмен приложил два скриншота, чтобы подписчики могли получше рассмотреть кадры из тизера.

Первый «Космический джем» вышел в 1996 году. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан — звезда баскетбола и команды Chicago Bulls. Фильм собрал в мировом прокате более $230 миллионов.

По сюжету оригинальной комедии Джордан решает начать карьеру в бейсболе, но в этом виде спорта его преследуют неудачи. В это время на персонажей мультфильмов «Looney Tunes» нападают инопланетяне и угрожают поработить Землю. В результате Джордану вместе с кроликом Багзом Банни приходится сразиться с ними в межгалактическом баскетбольном матче.

Режиссером продолжения комедии выступит Теренс Нэнс, работавший над картиной «Упрощение ее красоты». Продюсером назначен постановщик «Черной Пантеры» Райан Куглер. Российская премьера намечена на 15 июля этого года.