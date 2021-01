Продюсер Фил Спектор умер от коронавируса. Он работал с The Beatles и Тиной Тернер

Умер американский музыкальный продюсер Фил Спектор. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь Николь Одри Спектор.

Спектор был доставлен в госпиталь калифорнийского округа Сан-Хоакин 31 декабря с осложнениями, вызванными коронавирусом. Ему был 81 год.

Артист начал свою карьеру в конце 1950-х в группе The Teddy Bears, но позже, после распада коллектива, сосредоточился на продюсировании. Среди его самых известных работ — «River Deep — Mountain High» Айка и Тины Тернеров, «Let It Be» The Beatles и «Death of a Ladies' Man» Леонарда Коэна. Позже он продюсировал сольные альбомы Джона Леннона, Джоржа Харрисона и Йоко Оно.

В 2003 году Спектору было предъявлено обвинение в убийстве 40-летней актрисы Ланы Кларксон. Процесс продолжался 6 лет, после чего продюсера осудили на срок от 19 лет до пожизненного заключения.