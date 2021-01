Возвращение Навального, задержания во Внуково и другие новости дня

Самолет с Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково около 19.20, но его перенаправили. По данным Baza, в качестве причины назвали поломку снегоуборочной техники на полосе.

Перед прилетом оппозиционера во Внуково задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова и Анастасию Катедову, а также активиста Константина Котова. Причин задержания полицейские не назвали.

В России выявили 23 586 новых заражений коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 3 568 209.

В Москве из‑за непогоды задержали или отменили более 40 рейсов. В аэропортах чистят взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты.

В Швейцарии в возрасте 57 лет умер глава Rothschild Group барон Бенджамин де Ротшильд. Причиной стал сердечный приступ.

Фотограф из Уфы Роман Филиппов собрал за сутки 657 тыс. рублей, чтобы оплатить долг дворника с инвалидностью Юрия. Мошенники заставили мужчину взять кредиты на свое имя.

Facebook запретил рекламу оружия и военных аксессуаров на время инаугурации Джо Байдена. Среди временно скрытых рекламных баннеров — бронежилеты, кобура и сейфы для оружия.

Warner Bros. показала тизер своих главных премьер 2021 года. Все фильмы студии выйдут одновременно на больших экранах в США и на стриминговом сервисе HBO Max.

Вышел трейлер документального фильма «Truth to Power», рассказывающего о Серже Танкяне и его группе System of a Down. Он будет посвящен активистской деятельности музыканта и истории SOAD.

Еще один новый трейлер — комедийного сериала «Молодой Скала», рассказывающего о взрослении актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Премьера картины — 16 февраля на канале NBC.

Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы». В ожидании Нового года музыканты устраивают бой едой и берут в заложники Деда Мороза.

Sub Pop переиздал первый альбом Nirvana на кассете ко Дню святого Валентина. Релиз получил название «Love Buzz Red» в честь одной из песен в трек-листе.