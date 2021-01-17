Навальный вернулся в Россию

Самолет с Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево в 20.12. Об этом свидетельствуют данные Flight Radar.

Изначально рейс должен был прибыть во Внуково около 19.20, но его перенаправили. По данным Baza, в качестве причины назвали поломку снегоуборочной техники на полосе во Внуково.

Политик анонсировал свое возвращение из Германии 13 января. «Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся», — заявил он.

Навальный находился в Берлине с 22 августа. В этот день его, находившегося в коме, привезли в клинику Шарите из Омска. Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.