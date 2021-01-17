Самолет с Навальным свернул от Москвы. Внуково закрыли для посадки

Самолет с Алексеем Навальным свернул на юг и начал удаляться от Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

По информации источников RTVI, аэропорт Внуково закрыт для самолетов. Все рейсы отправляют в зону ожидания. Возможно, рейс с политиком уйдет на запасной аэродром, сообщают собеседники издания.

Внуково убрал информацию о рейсе из Берлина, которым возвращается Навальный, со своего онлайн-табло.

Алексей Навальный должен был прилететь из Берлина во Внуково около 19.30 рейсом «Победы». Во ФСИН пообещали предпринять «все действия» по задержанию оппозиционера. Журналистам прилет политика снимать запретили.