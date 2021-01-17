перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Алексея Навального задержали на паспортном контроле 21:05
Возвращение Навального, задержания во Внуково и другие новости дня 20:22 Дайджест
navalny/Instagram Навальный вернулся в Россию
Навальный вернулся в Россию 20:16
Самолет с Навальным свернул от Москвы. Внуково закрыли для посадки Обновлено в 19:52
Во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова 18:33
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов 18:19
«Ночлежка» собирает термосы для бездомных в Петербурге и Москве 17:15
Facebook запретил рекламу оружия и военных аксессуаров на время инаугурации Джо Байдена 16:44
Poughkeepsie Journal В Нью-Йорке сгорел Дом Хеллоуина — объект поклонения Церкви Сатаны
В Нью-Йорке сгорел Дом Хеллоуина — объект поклонения Церкви Сатаны 15:57
В РФПИ отрицают, что Бразилия отказалась от экстренного использования «Спутника V» Обновлено в 15:33
Cream Soda устраивает погром за новогодним столом в клипе «Атомы» 15:03
Уфимский фотограф собрал за день более 600 тыс. рублей на оплату долга дворника с инвалидностью 14:47
У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз Обновлено в 14:36
Oscopelabs/YouTube Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power»
Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power» 13:51
Лидеры «Большой семерки» впервые за два года встретятся лично. Саммит пройдет в Британии в июне 13:36
Baza: встречать Навального во «Внуково» будут более 100 полицейских 13:00
Студия Warner Bros. показала тизер своих главных премьер 2021 года 12:23
TV Promos/YouTube Вышло промо сериала о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала»
Вышло промо сериала о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» 11:27
В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса 11:08
Sub Pop переиздал первый альбом Nirvana на кассете ко Дню святого Валентина 10:28
Отключить рекламу

Самолет с Навальным свернул от Москвы. Внуково закрыли для посадки

Семён Гудошников
Сегодня в 19:47
Обновлено сегодня в 19:52:

По данным Baza, самолет с Алексеем Навальным перенаправили в Шереметьево. В качестве причины называли поломку снегоуборочной техники на полосе во Внуково.

На табло во Внуково появилась информация, что самолет с Навальным приземлится в Шереметьево.

Самолет с Алексеем Навальным свернул на юг и начал удаляться от Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

По информации источников RTVI, аэропорт Внуково закрыт для самолетов. Все рейсы отправляют в зону ожидания. Возможно, рейс с политиком уйдет на запасной аэродром, сообщают собеседники издания.

Внуково убрал информацию о рейсе из Берлина, которым возвращается Навальный, со своего онлайн-табло.

Алексей Навальный должен был прилететь из Берлина во Внуково около 19.30 рейсом «Победы». Во ФСИН пообещали предпринять «все действия» по задержанию оппозиционера. Журналистам прилет политика снимать запретили.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
ужасы
Заклятье: Другая сторона
Скандинавский хоррор о провалившемся в загробный мир мальчике

Другие материалы по темам

Теги
Международный аэропорт Внуково
ФСИН
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить