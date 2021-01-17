Во «Внуково» задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова

В московском аэропорту «Внуково», куда должен прибыть Алексей Нвавальный, задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова, Анастасию Катедову, а также активиста Константина Котова. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента.

Сотрудников ФБК задержали, когда они сидели за столом в кафе. К ним подошли 10 полицейских и повели в автозак.