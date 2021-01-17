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Во «Внуково» задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова

Семён Гудошников
Сегодня в 18:33

В московском аэропорту «Внуково», куда должен прибыть Алексей Нвавальный, задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова, Анастасию Катедову, а также активиста Константина Котова. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента.

Сотрудников ФБК задержали, когда они сидели за столом в кафе. К ним подошли 10 полицейских и повели в автозак.

Также были задержаны журналист «Новой газеты» Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба Навального Анастасия Кадетова и юрист ФБК Алексей Молокоедов.

Алексей Навальный прилетит из Германии в аэропорт «Внуково» около 19.20 рейсом «Победы». Во ФСИН пообещали предпринять «все действия» по задержанию оппозиционера. Сторонники Навального готовятся встречать его в аэропорту. Журналистам прилет политика снимать запретили.

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