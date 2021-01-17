В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Причина изменений — плохие погодные условия: в аэропортах чистят взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты.

Во «Внуково» задержали девять рейсов и отменили еще два, в «Домодедово» 19 рейсов задержаны, один отменен, в «Шереметьево» — задержаны девять, отменены два.

В пресс-службе «Домодедово» сказали РБК, что критичных задержек в аэропорту нет, время вылета некоторых рейсов может быть изменено из‑за непогоды.

«В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов, — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета», — отметили там.