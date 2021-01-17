«Ночлежка» собирает термосы для бездомных в Петербурге и Москве

Благотворительная организация «Ночлежка» открыла сбор термосов и термокружек в Петербурге и Москве. Об этом говорится в фейсбуке организации.

Термосы объемом от 200 до 500 миллилитров можно сдать в «Ночлежку» в любой день с 9.00 до 21.00. Адрес организации в Петербурге — улица Боровая, 112 Б (вход с Расстанной, 1), в Москве — Бумажный проезд, 2/2, строение 6. Сбор продлится до конца января.

По словам «Ночлежки», подойдут любые термосы, которые хорошо держат тепло и которые легко носить с собой. Собранные термосы раздадут людям, которые приходят за горячей едой на стоянки «Ночного автобуса», в них бездомные смогут взять себе горячий чай.

«Метеопрогнозы обещают жестокие холода и, к сожалению, не врут. От мороза за считаные минуты индевеют ресницы и коченеют пальцы. Зима — самое страшное время для тех, кто оказался на улице, а нынешняя зима — особенно», — сказали в организации.