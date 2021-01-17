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Facebook запретил рекламу оружия и военных аксессуаров на время инаугурации Джо Байдена

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:44

Социальная сеть Facebook запретила рекламу военных аксессуаров, оружия и защитного снаряжения на время организации и проведения инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении компании.

Среди временно скрытых рекламных баннеров — бронежилеты, кобура и сейфы для оружия. Ограничение будет действовать как минимум до 22 января.

Ранее Facebook запретил организовывать мероприятия на своей платформе в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.

На период организации и проведения мероприятия Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации. Режим продлится с 11 по 24 января.

Власти Вашингтона уже вводили режим ЧС 7 января после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. После случившегося мэр американской столицы Мюриэл Боузер попросила министерство внутренней безопасности предоставить дополнительные меры безопасности перед инаугурацией.

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