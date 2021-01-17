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Cream Soda устраивают погром за новогодним столом в клипе «Атомы»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:03

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

По сюжету участники коллектива накрыли праздничный стол в Новому году и ждут, когда придут гости. Устав от долгого ожидания, артисты устраивают бой едой и берут в заложники Деда Мороза, который ошибся дверью.

Трек «Атомы» вышел на четвертом альбоме «Интергалактик», который увидел свет в прошлом году.

Ранее Cream Soda выпустили клип на песню «Сердце — лед» с этой же пластинки. В нем актер Никита Кукушкин появился в образе рептилоида.

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