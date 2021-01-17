Cream Soda устраивают погром за новогодним столом в клипе «Атомы»

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
По сюжету участники коллектива накрыли праздничный стол в Новому году и ждут, когда придут гости. Устав от долгого ожидания, артисты устраивают бой едой и берут в заложники Деда Мороза, который ошибся дверью.
Трек «Атомы» вышел на четвертом альбоме «Интергалактик», который увидел свет в прошлом году.
Ранее Cream Soda выпустили клип на песню «Сердце — лед» с этой же пластинки. В нем актер Никита Кукушкин появился в образе рептилоида.