Cream Soda устраивают погром за новогодним столом в клипе «Атомы»

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

По сюжету участники коллектива накрыли праздничный стол в Новому году и ждут, когда придут гости. Устав от долгого ожидания, артисты устраивают бой едой и берут в заложники Деда Мороза, который ошибся дверью.