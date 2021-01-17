У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз

Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гинера, сведений о погибших пока нет. Плохая погода осложнила работу спасателей. Сейчас операцию проводят 15 специалистов на трех шлюпках.

Судно пошло ко дну в районе провинции Бартын в западной части черноморского побережья Турции.