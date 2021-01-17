Лидеры «Большой семерки» впервые за два года встретятся лично. Саммит пройдет в Британии в июне

Великобритания проведет в июне саммит «Большой семерки». Лидеры G7 встретятся лично впервые почти за два года, пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча пройдет 11–13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. Джонсон говорит, что хочет добиться на мероприятии консенсуса относительно того, как вывести мировую экономику из кризиса, вызванного пандемией.

В качестве гостей к лидерам «Большой семерки» присоединятся главы Австралии, Индии и Южной Кореи. Британское правительство надеется, что саммит станет поводом для первой поездки избранного президента США Джо Байдена в Европу.

В прошлый раз члены «Большой семерки» встречались лично в 2019 году на саммите во французском Биаррице. Прошлогодняя встреча, которую должен был провести президент США Дональд Трамп, была отменена из‑за пандемии.