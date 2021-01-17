Студия Warner Bros. показала тизер своих главных премьер 2021 года

Киностудия Warner Bros. показала тизер кинопремьер своего производства, которые ожидаются в этом году. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео попали кадры из 17 картин, среди которых «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски и «Мужские слезы» Клинта Иствуда. Все попавшие в тизер фильмы выйдут в США одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max.