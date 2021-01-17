В Бразилии отклонили заявку на экстренное использование вакцины «Спутник V»

Бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) отклонило заявку на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Решение объяснили «несоответствием запроса минимальным критериям». В Anvisa отметили, что заявку подала не компания-разработчик вакцины, а местная фармацевтическая фирма и партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) União Química.

Компания обратилась к Anvisa в конце декабря за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» — это обязательное условие для разрешения на применение препарата. В агентстве сообщили, что решение по российскому препарату может быть подготовлено в течение 72 часов, но позже организация запросила дополнительные сведения о препарате.

«Одной подачи запроса на проведение третьей фазы исследований недостаточно. Необходимо, чтобы такие испытания проводились в стране», — заявили в Anvisa.

Прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали уже более миллиона россиян. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи летом и зарегистрировали 11 августа, до завершения третьего этапа тестирования. На данный момент он уже одобрен для применения в двух зарубежных странах — Беларуси и Аргентине.