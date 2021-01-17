Вышло промо сериала о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала»

В видео показаны сцены о школьной жизни артиста. Кроме того, есть эпизод, где он пришел с родителями в ресторан и попытался у них на глазах заказать себе алкоголь.

В сети появилось промо комедийного сериала «Молодой Скала» («Young Rock»), рассказывающего о взрослении актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

В проекте помимо поставленных сюжетов будут присутствовать кадры из личных архивов Джонсона. Сам актер числится среди исполнительных продюсеров комедийного шоу, премьера которого ожидается 16 февраля на канале NBC.

Ранее Скала рассказал о курьезе, который произошел с ним на съемках фильма «Красное уведомление». По его словам, он оказался слишком крупным и не смог влезть в автомобиль «порше», купленный специально для фильма.