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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде по всей России

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:48

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в большинстве российских регионов в ближайшие дни будет стоять аномально холодная погода. Его слова передает РИА «Новости».

В европейской части страны прогнозируются морозы на 15 градусов ниже нормы. За Уралом отклонение достигнет 18 градусов.

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях до середины следующей недели будет 23-36 градусов мороза. На юге России ожидается от 15 до 21 градусов ниже нуля.

Наиболее низкие температуры ожидаются в Сибири. На Таймыре столбик термометра опустится до минус 40-53, что на 8-18 градусов ниже нормы. В Иркутской области ожидается до 51, и это на 10-20 градусов холоднее, чем обычно.

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