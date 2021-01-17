Умер глава Rothschild Group барон Бенджамин де Ротшильд

Умер президент холдинга Edmond de Rothschild барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на сообщение семьи.

Жена барона и его дочери рассказали, что он умер 15 января после сердечного приступа в семейном доме в Швейцарии. Ему было 57 лет.

Бенджамин де Ротшильд — потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении. Он считался одним их самых богатых членов этого рода. С 1997 года Де Ротшильд возглавлял Edmond de Rothschild Group — независимую семейную группу компаний, которая специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. Она не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co, отмечает издание.