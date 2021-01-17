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Следствие обнаружило отпечатки главы штаба Соболь в квартире предполагаемого отравителя Навального

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:55

Экспертно-криминалистический центр управления МВД обнаружил отпечатки главы предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь Ольги Ключниковой в квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который предположительно участвовал в отравлении Алексея Навального. Об этом Соболь сообщила в фейсбуке.

По ее словам, в заключении сказано, что отпечатки изъяты в квартире № 38 на Суздальской улице, хотя «заявление против меня было написано по квартире 37». Кроме того, теща Кудрявцева и потерпевшая по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК) заявляет, что Соболь была в квартире одна.

«Ключникова ни к квартире 37, ни к квартире 38 и близко не приближалась», — написала Соболь.

Ранее Ольга Ключникова обнаружила в своем телефоне прослушивающее устройство. Сотрудники ФБК выяснили, что жучок в ее айфоне появился после ее декабрьского задержания у дома одного из предполагаемых отравителей Навального.

Любовь Соболь, Ольгу Ключникову и Акима Керимова, а также активиста штаба Навального Константина Распопова задержали 21 декабря возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Их признали виновными в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Соболь и Распопова оштрафовали на 1000 рублей, а Ключникову и Керимова арестовали на семь суток.

Позже на Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В СК заявили, что она ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком», и незаконно проникла в квартиру «пожилой женщины» — теще Кудрявцева Галине Субботиной. Соболь утверждает, что позвонила в дверь квартиры сотрудника ФСБ, но там никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. Дело, которое возбудили против нее, она назвала политически мотивированным.

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