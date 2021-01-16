Мария Дьякова: мастурбировавшего за рулем таксиста арестовали на пять суток

Петербургского водителя такси, который мастурбировал во время поездки при пассажирке, арестовали на пять суток. Об этом в инстаграме сообщила пожаловавшаяся на мужчину Мария Дьякова.

Девушка рассказала, что таксист был лишен прав еще в прошлом году, но продолжал работать на платформе «Ситимобил». Кроме того, по словам Дьяковой, в 2020 году мужчина попал в ДТП из‑за вождения в нетрезвом виде и по сей день не выплатил штраф в 30 тыс. рублей.

«Ситимобил» вообще не заботится о безопасности и никак не проверяет водителей. Со мной они до сих пор не выходят на связь, что понятно, что им абсолютно все равно на историю и свою репутацию», — написала петербурженка.

Инцидент с мастурбирующим за рулем таксистом произошел 11 января. Водитель задавал Дьяковой некорректные вопросы о ее личной жизни, смотрел в дороге порно и рассказывал девушке о сексе.