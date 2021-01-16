В сети появился трейлер хоррора «Страна чудес Вилли» с Николасом Кейджем

В сети появился трейлер нового фильма с участием Николаса Кейджа — хоррора «Страна чудес Вилли». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Картину снял режиссер Кевин Льюис по сценарию Дж. О. Парсонса. По сюжету, герой Кейджа нанимается уборщиком в детский парк развлечений и остается в нем на ночь. Вскоре он оказывается в ловушке, ведь механические игрушки в центре оживают и начинают охоту на него.