Bloomberg: Apple планирует выпустить складной iPhone

Компания Apple начала разработку складной модели iPhone. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации издания, в Apple уже создали прототип нового устройства. Однако планов по реальному запуску складного iPhone пока нет. Компания намерена провести тестирование гаджета, который в будущем сможет конкурировать с новинками Samsung, Huawei и Motorola.

Складой экран наподобие тех, что представлены в моделях Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, позволит Apple выпустить устройство с большим дисплеем, но в компактном корпусе. Компания еще не определилась с размерами iPhone, но рассматривает вариант с 6,7-дюймовым экраном.

Bloomberg сомневается, что новый iPhone появится в продаже в ближайшие годы. На данный момент компания сосредоточена на запуске следующего поколения флагманских iPhone и iPad, который намечен на 2021 год.