В России разработали тест для определения британского штамма коронавируса

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест для выявления британского штамма коронавируса. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Новый анализ дает результат за полтора часа — это в три раза быстрее, чем классические тесты, отметили ученые. «Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, подобный набор реагентов создан впервые в мире. В данный момент завершаются испытания тест-системы.

Новый тип коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. Мутация оказалась на 70% заразнее оригинального вируса. Штамм быстро распространился по странам Европы, достиг Азии и был выявлен также в США.